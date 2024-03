Brand-Alarm in der Brucker Innenstadt: Florianis rückten aus

Alle Hände voll zu tun hatten heute, Dienstag, 26. März 2024, die Florianis aus Bruck an der Mur. Bereits am frühen Morgen wurden die auf die S6 zu einem Einsatz alarmiert – wir haben berichtet. Kurze Zeit später schrillten ein zweites Mal die Alarmglocken.

Kein Feuer ausgebrochen

In einem Betrieb in der Brucker Innenstadt schlug die Brandmeldeanlage Alarm. Beim Eintreffen der Feuerwehr Bruck stellten die freiwilligen Helfer fest, dass es sich um einen Täuschungsalarm handelte. „Anschließend wurde die Brandmeldeanlage wieder zurückgestellt und es konnte ins Rüsthaus eingerückt werden“, teilte die freiwillige Feuerwehr Stadt Bruck an der Mur in einem Einsatzbericht mit. Insgesamt rückten sieben Kameraden der Feuerwehr Bruck mit einem Fahrzeug aus.