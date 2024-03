Im LKH Knittelfeld: So finden Patienten schneller ins „alte“ Leben zurück

Remobilisation und Nachsorge (RNS) ist das Bindeglied zwischen der akuten Behandlung im Spital, der Rehabilitation und der ambulanten Weiterbehandlung. Mit der Einrichtung von speziellen RNS-Betten kann noch gezielter auf die Bedürfnisse der Patienten eingegangen werden und innerhalb des Spitals eine fachgerechte Weiterbehandlung erfolgen. Zudem wird im Krankenhaus der Bereich der Akutversorgung und damit auch das Personal entlastet.

Eine Verbesserung im Gesundheitssystem

Nach dem Strukturplan „Versorgung optimieren – Personal entlasten“ vom Juni 2023 werden innerhalb der KAGes medizinisch-pflegerische Synergien verstärkt genutzt. Der Aufsichtsrat der KAGes hat nun die Umsetzung von acht RNS-Betten am LKH Murtal, Standort Knittelfeld beschlossen. Landesrat für Gesundheit, Pflege und Sport, Karlheinz Kornhäusl unterstreicht: „Egal, wo jemand lebt, die Gesundheitsversorgung darf keinen Unterschied machen. Ich will für alle Steirer in allen Regionen die bestmögliche Versorgung. Der Beschluss für acht Betten zur Remobilisation und Nachsorge in Knittelfeld ist ein weiterer Mosaikstein zur Verbesserung unseres Gesundheitssystems.“ Klubobmann Hannes Schwarz erklärt: „RNS – Remobilisierung und Nachsorge – als neuer Faktor zur schnellen, möglichst fitten und sicheren Rückkehr in das ‚alte‘ Leben. Ein vorbildliches Zukunftsmodell, von dem wir noch viel Positives hören werden.“

Besonders für ältere Menschen von Vorteil

Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark und Vorstand für Finanzen und Technik, Ulf Drabek betonen: „Die neue RNS-Einheit ist ein Beitrag vor allem für ältere Menschen, die so besser und nachhaltiger aus dem Krankenhaus entlassen werden können, um ihnen einerseits eine sichere Rückkehr in den Alltag zu ermöglichen und andererseits Rückfälle dauerhaft zu vermeiden. Durch die laufenden Strukturanpassungen wird das möglich und in der KAGes umgesetzt.“