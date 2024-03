Neue Lesereihe für kleine Ohren im Veranstaltungszentrum Klagenfurt

Im Void Paradise, dem Café des Veranstaltungszentrum Klagenfurt, werden Kärntner Autoren neue Geschichten vorlesen und kleine Glücksmomente für die ganze Familie schaffen.

15 Minuten lang in einer anderen Welt

Die Mini-Time bietet einen gemütlichen Eltern-Kinder-Treffpunkt im Osten Klagenfurts, bei dem das Vorlesen eine besondere Bedeutung hat. Kärntner Kinderbuchautoren werden die kleinen und großen Zuhörer etwa 15 Minuten lang in andere Welten entführen. Anschließend gibt es reichlich Platz zum Spielen, Plaudern, Gedankenaustauschen und Selberlesen. Ein Regal mit Brettspielen und Kinderbüchern steht bereit.

Startschuss am 4. April

Initiiert wurde die Mini-Time von Übersetzerin und Lektorin Nina Tamara Schön und der Klagenfurter Autorin Eva Brislinger, die bereits zahlreiche literarische Veranstaltungen organisiert haben. Ihnen ist es ein besonderes Anliegen, Kindern einen Raum zu bieten, in dem sie Freude am Lesen und an der Literatur entwickeln können. Daher schufen sie mit der Mini-Time einen Rahmen für kleine Leseglücksmomente. Der Startschuss für die Lesereihe fällt am 4. April um 14 Uhr, wobei Eva Brislinger mit zwei neuen, unveröffentlichten Geschichten beginnt. Der Eintritt ist frei.

