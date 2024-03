Kontrolle: Großeinsatz in zwei Problemhäusern in Wien Brigittenau

Veröffentlicht am 26. März 2024, 20:32 / ©Stadt Wien/Gruppe Sofortmaßnahmen

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Behörden wie der Finanzpolizei, der LPD Wien und verschiedenen städtischen Ämtern wurden die Liegenschaften von Keller bis Dachboden sowie einzelne Wohnungen sorgfältig kontrolliert.

Verdacht auf Strom- und Gasdiebstahl

Besonderes Augenmerk lag auf der Einhaltung verschiedener gesetzlicher Bestimmungen, darunter die Reinhalteverordnung, feuerpolizeiliche Vorschriften, das Elektrotechnikgesetz und bauliche Standards. Identitätsfeststellungen wurden durchgeführt und der Verdacht auf Strom- und Gasdiebstahl überprüft.

Die Ergebnisse der Kontrollen sind alarmierend: Zahlreiche nicht genehmigte bauliche Änderungen wurden festgestellt, darunter Installationen von sanitären Einrichtungen und andere Umbauten. In 32 Wohneinheiten wurden Stromdiebstähle festgestellt, wovon in 23 Fällen die Stromzufuhr aufgrund akuter Gefahr gesperrt werden musste. Die Finanzpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf Gründung von Scheinfirmen eingeleitet und weitere Untersuchungen in Bezug auf Vermietung, Verpachtung und Steuerhinterziehung durchgeführt. Insgesamt wurden 122 Identitätsfeststellungen durchgeführt.

Gezielte Maßnahmen werden getroffen

Bürgermeister Michael Ludwig kündigte weitere Maßnahmen an und betonte die Unverhandelbarkeit der Wohnqualität in Wien. Er versicherte, dass gezielte Maßnahmen ergriffen werden, um höchste Standards zu gewährleisten und die Sicherheit der Mieter zu gewährleisten. Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betonte die Dringlichkeit regelmäßiger Kontrollen zur Sicherung der Wohnqualität in Wien. Jeder Bürger und jede Bürgerin habe das Recht auf ein sicheres und sauberes Zuhause, daher würden die Kontrollen im gesamten Stadtgebiet verstärkt.