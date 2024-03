Blick auf das Wetter: Was bringt der Mittwoch in der Steiermark?

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Mittwoch in der Steiermark wird: Mit wechselnder bis starker Bewölkung ist zu rechnen, wobei insbesondere am Nachmittag Regenschauer zu erwarten sind. Dennoch bieten sich auch längere sonnige Phasen, vor allem am Vormittag, an. Trotz der gelegentlichen Bewölkung wird die Sonne insgesamt seltener zu sehen sein als an den vorangegangenen Tagen. Die Temperaturen bleiben überwiegend mild, wobei eine frostfreie Nacht erwartet wird. Im Laufe des Nachmittags steigen die Temperaturen auf angenehme 13 bis 17 Grad an, was für diese Jahreszeit als durchwegs mild zu betrachten ist.