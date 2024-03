Von Sonne bis Regen: Die vielfältige Wetterlage in Österreich

Veröffentlicht am 26. März 2024, 21:52 / ©5min.at

In den alpensüdseitigen Gebieten stauen sich die Wolken, was zu wiederholten Regenfällen führt, die im Tagesverlauf örtlich sogar kräftig ausfallen können. Die Niederschlagsaktivität ist besonders in diesen Gebieten stark ausgeprägt und kann zu erhöhter Feuchtigkeit führen. Die Temperaturen erreichen hier Höchstwerte zwischen 10 und 14 Grad Celsius.

Föhnregionen und Alpennordseite:

Entlang der föhnigen Alpennordseite zeigt sich das Wetter deutlich sonniger. Allerdings trübt Saharastaub den Sonnenschein teilweise erheblich, was für eine etwas diffuse Lichtstimmung sorgen kann. Im Verlauf des Tages verliert der Föhn jedoch seine Intensität, wenn eine Störungszone von Westen her eintrifft. Dies führt dazu, dass die Niederschläge auch auf die Alpennordseite übergreifen. Hier liegen die Tageshöchsttemperaturen zwischen 16 und 22 Grad Celsius.

Schneefallgrenze und Windverhältnisse:

Die Schneefallgrenze bleibt zunächst über 2000 Metern Seehöhe, sinkt jedoch gegen Abend von Westen her auf etwa 1000 Meter Seehöhe ab. Besonders in Föhnstrichen und entlang des Alpenostrands ist mit lebhaftem bis kräftigem Südost- bis Südwind zu rechnen.