Regnerischer Mittwoch: So wird das Wetter für die Kärntner

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Mittwoch in Kärnten wird: Bereits am Morgen ist mit Regen im Oberen Gailtal und im Lesachtal zu rechnen. Auch im Norden, bis hin zu den Tauern, können vereinzelt Schauer auftreten. Während der Regen im Westen ab Mittag intensiver wird, bleibt es östlich von Villach größtenteils trocken. Am Nachmittag breitet sich der Regen langsam nach Osten aus, begleitet von möglichen Blitz und Donner. In Regionen wie Friesach, dem Krappfeld und dem Lavanttal wird es voraussichtlich erst am Abend nass, wobei die Wolken den gesamten Tag über dicht bleiben. Die Schneefallgrenze variiert zwischen 1300 Metern im Südwesten bei starkem Niederschlag und 2000 Metern in den Karawanken. Gegen Abend sinkt die Schneefallgrenze langsam auf etwa 1500 Meter ab. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 8 und 14 Grad, wobei es von West nach Ost etwas kühler wird.