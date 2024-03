Fahndung nach Unfall: Lenker machte sich einfach aus dem Staub

Am 26. März 2024 fuhr ein 22-Jahre alter Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau mit seinem PKW auf der Millstätter Bundesstraße und bog in Radenthein in die Hauptstraße ein. Dabei kollidierte er mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen PKW ohne Kennzeichen. Der Lenker des nicht zugelassenen Autos war ein 42-jähriger Mann aus Slowenien.

42-Jähriger fuhr einfach davon – Fahdnung

Beide Lenker hielten nach der Kollision an, konnten sich jedoch nicht einigen. Der 42-Jährige fuhr daraufhin auf einen nahegelegenen Parkplatz wo er den PKW abstellte. Dort stieg er als Beifahrer bei seiner Mutter in das Auto und die zwei fuhren davon. Der 22-Jährige verständigte daraufhin die Polizei, welche Mutter und Sohn wenig später im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung in Afritz am See anhalten konnten.

Beide Lenker angezeigt

Die Beamten konnten erheben, dass der 42-jährige Slowene nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war. Mit beiden beteiligten Lenkern wurde ein Alkotest durchgeführt, welcher bei dem 22-jährigen Lenker eine leichte Alkoholisierung aufwies. Beiden Männern wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie werden bei der Behörde angezeigt.