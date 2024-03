Sekundenschlaf: Auto landete in Pool

Gegen 13.20 Uhr fuhr die 61-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg auf der Sulmtal Straße (B74) in Richtung. Dabei dürfte sie aufgrund eines „Sekundenschlafs“ rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. In der Folge überfuhr sie einen Straßenleitpflock und durschlug eine Thujenhecke sowie den Zaun eines Einfamilienhauses. Am dortigen Grundstück kam das Auto schließlich in einem aufgestellten Pool zum Stillstand. Durch die Wucht des Fahrzeuges wurde ein Zaunelement aus der Bodenverankerung gerissen. Auch die Airbags des Fahrzeuges lösten aus. Die 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Weststeiermark nach Deutschlandsberg eingeliefert.

PKW aus Pool gehoben

Rund 15 Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Peter im Sulmtal und Deutschlandsberg standen für die Bergung des nicht mehr fahrtauglichen Fahrzeuges im Einsatz. Sie zogen den Pkw aus dem Pool, bevor dieser mit einem Kran vom Grundstück gehoben werden konnte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Am Pkw sowie am Pool dürfte jedoch ein Totalschaden entstanden sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2024 um 08:29 Uhr aktualisiert