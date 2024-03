Herzliche Grüße: Steiermarks „Grüne Herzen“ erstrahlen im neuen Glanz

Landeshauptmann Christopher Drexler, Landesverkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang, Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl sowie der Leiter des Straßenerhaltungsdienstes Franz Zenz präsentierten im Grazer Landhaushof eine der neuen Steiermark-Herz-Tafeln, die an den Landesgrenzen angebracht werden. Die ersten Tafeln wurden bereits montiert.

„Herzliche“ Begrüßung

Die Beschilderung der jeweiligen Landesgrenzen ist in Österreich im Straßenbereich unterschiedlich geregelt und wird von jedem Bundesland in individueller Form umgesetzt. In der Steiermark kennzeichnen seit dem Jahr 2005 die bekannten grünen Herz-Tafeln die Grenzen des Bundeslandes an sieben Autobahn- sowie an 53 Landesstraßenübergängen. Aufgrund der Weiterentwicklung von der Tourismus- zur neuen Dachmarke für den Standort Steiermark gibt es seit einiger Zeit ein neues Logo. Aus diesem Grund ist die Erneuerung der Tafeln notwendig geworden.

©STG/Jesse Streibl

Grünes Herz: Die Lebenseinstellung der Steirer

Das Grüne Herz beschreibt seit mehr als 50 Jahren die Lebenseinstellung der Steirer und die Identität dieses vielfältigen Bundeslandes wie kein anderes Symbol. Es vereint die charmanten Eigenschaften seiner Bewohnerinnen und Bewohner und verbindet die Fülle an wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Leistungen, Kultur, Sport, Tradition, Genuss und natürlich Tourismus in einem gemeinsam schlagenden Puls, der unser Land mit Leben erfüllt.

Tafeln werden ausgetauscht

Schrittweise werden derzeit die Tafeln an den Autobahn- und Schnellstraßenübergängen und in weiterer Folge mit Unterstützung des Steirischen Straßenerhaltungsdienstes (STED) an den Landesstraßenübergängen ausgetauscht.