Deswegen wehen in der Innenstadt die Fahnen

Um aktuelle Stücke in der Oper Graz zu bewerben werden im Zeitraum von 15. bis 29. April in der Herrengasse sechs Fahnen gehisst, von 21. Bis 27. Mai ebenfalls sechs Fahnen am Hauptplatz und ebendort von 27. Mai bis 3. Juni.

Künstlerischer Hintergrund

Auch die 27. Diagonale, das österreichische Filmfestival, wird vom 4. bis 9. April mittels Flaggen kundgetan- und zwar am Schlossberg/Herbersteingarten mit bis zu je acht Fahnen. Ebenso am Hauptplatz und in der Herrengasse mit bis zu je sechs Fahnen. Das Dramatiker:innenfestival von 14. Bis 27. Mai 2024 wird auch auf Flaggen in der Herrengasse beworben. Auch die „Lange Nacht der Kirchen“ (7. Juni) und das „Fiveteen Seconds Festival“ (6. und 7. Juni) für interdisziplinäre und neugierige Köpfe, werden mit Fahnen beworben.

