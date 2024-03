Reha-Patient (57) von Hunden attackiert

Als die Gruppe auf der Gemeindestraße am Campingplatz in Bad Schallerbach vorbeiging, rannten plötzlich zwei Hunde von einem dort abgestellten Wohnwagen durch die Hecke auf den 57-Jährigen zu. Die Hunde fügten ihm Bisswunden am linken Unterarm, Oberschenkel und Gesäß zu. Der Wohnwagenbesitzer und Aufsichtsberechtigte der Hunde zerrte folglich einen Hund vom Verletzten weg und sperrte beide Hunde im Wohnwagen ein. Der Verletzte erlitt durch den Vorfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde im Rehabilitationszentrum erstversorgt. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft und Bezirkshauptmannschaft folgen.