3,8 Millionen Euro für Hochwasserschutzprojekt

Veröffentlicht am 27. März 2024, 10:50 / ©Feuerwehr Leibnitz

In Klagenfurt bei der heutigen Regierungssitzung stand ein Projekt zum Hochwasserschutz auf der Tagesordnung. Beschlossen wurde die Förderung für die notwendigen Verbauungsmaßnahmen am Loisengraben, Gemeinde Stall, Bezirk Spittal an der Drau.

Umsetzung demnächst geplant

Das Projekt soll von 2024 bis 2026 umgesetzt werden. Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich auf 3,8 Millionen Euro – mit einem Landesmittelzuschuss von in Summe 988.000 Euro, wobei auf die Abteilung 12, Wasserwirtschaft, 21 Prozent (oder 798.000 Euro) entfallen und auf die Abteilung 9, Landesstraßenverwaltung, 5 Prozent (oder 190.000 Euro). Die restlichen Mittel setzen sich wie folgt zusammen: Bund (2.356.000 Euro), Wasserverband Mölltal (258.400 Euro, Kelag (106.400) sowie Verbund VHP (91.200 Euro).

Wichtige Investition

Wasserreferent Landesrat Daniel Fellner und LH-Stv. Martin Gruber betonen die Wichtigkeit dieser Investition und die Notwendigkeit der fortlaufenden Umsetzung von Hochwasserschutzverbauungen. LR Fellner: „Nur dadurch können wir jetzt und in Zukunft die Sicherheit der Kärntner Bevölkerung gewährleisten.“ Der Katastrophenschutzreferent ergänzt: „Vorrangig bei diesen Verbauungsprojekten ist natürlich immer der Schutz der Kärntnerinnen und Kärntner, aber natürlich werden damit auch Häuser und weitere Infrastruktur vor erheblichen Schäden bewahrt.“

Zerstörung durch Muren

Im Jahr 2022 kam es in den Gemeinden Stall und Rangersdorf aufgrund starker Niederschläge zu mehreren Hochwasserereignissen. Vor allem betroffen war der Loisengraben in der Gemeinde Stall, welcher die Ortschaft Latzendorf und die Mölltal Straße B106 auf einer Länge von etwa 200 Metern vermurte. Es wurden mehrere Brücken im Ortsbereich sowie Teile der Infrastruktureinrichtung (u.a. Bushaltestelle und Stromversorgung) zerstört und es mussten 10 Wohnobjekte geräumt und saniert werden. Die umgesetzten Sofortmaßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) sahen in erster Linie Bachräumungen, Bachprofilierungen und eine Beseitigung der Abflusshindernisse sowie die Räumung der Rückhalteräume vor.