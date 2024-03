Wie im Film: Diebe „angelten“ nach ihrer Beute

Gegen 4.30 Uhr konnte eine Reinigungskraft in einem benachbarten Unternehmen Personen wahrnehmen, die an der Rückseite Räder vorbeischoben. Bei ihrer Nachschau konnte die Frau 15 unversperrt abgestellte Fahrräder vorfinden. Da erst tags zuvor im Unternehmen, in dem sie arbeitet, eingebrochen worden war, verständigte sie die Polizei.

„Rififi-Methode“

Die „Rififi-Methode“ geht auf einen französischen Kriminalfilm aus dem Jahr 1955 zurück und bedeutet einen Einbruch durch die Wand oder die Decke. Auch in diesem Fall verschafften sich die unbekannten Täter Zugang über das Dach. Den bisherigen Erhebungen zufolge, schlugen sie die Lichtkuppel am Dach ein und mit einem an einem Seil angebrachten Haken „angelten“ sie die Fahrräder aus dem Verkaufsraum. Die erbeuteten Räder wurden anschließend an der Rückseite des Gebäudes wieder abgeseilt und in einer angrenzenden Wiese abgestellt. Durch die Verständigung der Polizei konnte der Abtransport des Diebesgutes verhindert werden. Der Wert der „geangelten“ Fahrräder beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Auf Kamera

Auf den Bildern der Videoüberwachung einer benachbarten Tankstelle konnte das Verlassen der Täter gesehen werden. Die Videos wurden gesichert und werden aktuell von Polizisten gesichtet. Die Ermittlungen zur Identität der Täter sind im Laufen.