Bus muss ausweichen: Friedensmarsch durch Klagenfurt geplant

Am Freitag

Veröffentlicht am 27. März 2024, 11:49 / ©Bettina Nikolic

Die Teilnehmer versammeln sich am Heiligengeistplatz bei der Kirche und marschieren über den Landhaushof Richtung Alter Platz – Kramergasse – Neuer Platz – Karfreitstraße – Domplatz. Am Domplatz wird die Versammlung um 16.30 Uhr aufgelöst. An den Straßenquerungen warten die KMG-Linienbusse den Menschenzug ab. Nur während des Marsches durch die Karfreitstraße kann es zu einer Ausweichroute über die Mießtaler Straße – Adlergasse – Burggasse zum Heiligengeistplatz kommen.