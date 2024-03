Polizei-Hubschrauber kreist über Graz: Was ist da los?

Ein Polizei-Hubschrauber sorgte am heutigen Mittwochnachmittag, den 27. März 2024 für Aufsehen in Graz. Was ist da los? „Es gab einen Fahndungseinsatz“, so die Auskunft von Heimo Kohlbacher, Sprecher der Polizei Steiermark, auf Anfrage von 5 Minuten. Die gesuchte Person wurde aber bereits ausfindig gemacht und der Hubschrauber wieder abgezogen. „Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung!“, betont Kohlbacher. Es handelte sich um kein Gewaltdelikt, wie er weiter ausführt. Den Grund der Amtshandlung kann die Polizei aber derzeit noch nicht bekannt geben.

©Wolfgang Sikora |

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2024 um 15:28 Uhr aktualisiert