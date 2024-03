Enkelkind (4) und Frau (56) nach Kollision verletzt

Veröffentlicht am 27. März 2024, 14:56 / ©5 Minuten

Gegen 9 Uhr war ein 69-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg mit seinem Auto in Kleinsöding auf der Packerstraße B 70 in Fahrtrichtung Osten unterwegs. Er wollte gerade einen vor ihm fahrenden Pkw überholen. Zur gleichen Zeit wollte eine 56-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit ihrem Pkw von einer Gemeindestraße in die B 70 einbiegen. Aus unbekannter Ursache kam es auf Höhe Straßenkilometer 20,25 zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Verletzte wurden ins LKH Graz gebracht

Dabei erlitt die 56-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Ihr vierjähriges Enkelkind wurde leicht verletzt. Nach der Erstversorgung wurden die beiden Verletzten ins LKH Graz eingeliefert. Die Feuerwehren Köppling und Söding waren mit etwa 15 Kräften im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2024 um 15:00 Uhr aktualisiert