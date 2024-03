Klagenfurts neue Marktkoordinatorin: „Habe die Chance ergriffen“

Martina Derhaschnig ist seit dem 15. Februar 2024 die neue Marktkoordinatorin von Klagenfurt. In den letzten anderthalb Jahren hat sie bereits im Stadtmarketing gearbeitet und dabei wertvolle Erfahrungen sammeln können. Aber eigentlich wurde ihr der regelmäßige Marktbesuch bereits in die Wiege gelegt, wie sie im Gespräch mit 5 Minuten verrät: „Meine Familie war bereits in meiner Kindheit mit mir am Markt unterwegs, und auch bei meinen vorherigen beruflichen Stationen war ich regelmäßig am Benediktinermarkt in Klagenfurt vor Ort. Ebenso in Waidmannsdorf und in Viktring. Als die Ausschreibung dann da war, habe ich die Chance ergriffen.“

Mehr als Obst und Gemüse

Aktuell freut sich die 33-Jährige besonders über den Erfolg des Klagenfurter Ostermarktes, der noch bis 30. März auf dem Neuen Platz stattfindet: „Alle haben eine Freude. Solang das Wetter hält und die Sonne scheint, ist der Markt gut besucht. Europas größtes Osternest wird super angenommen, das Kinderprogramm ist immer voll und die Osterhasenfamilie das Highlight schlechthin“, erzählt sie uns. Generell hätten die Märkte in Kärntens Landeshauptstadt eine große Bedeutung: „Während und auch nach Corona hat sich gezeigt, dass die Märkte ein ganz wichtiger Bestandteil der Gesellschaft sind. Es ist ein Ort, wo Menschen sich treffen und miteinander kommunizieren können. Sich austauschen und gute, qualitativ-hochwertige Produkte einkaufen können.“ Dies soll auch in Zukunft so bleiben.

©KK

Laufend werden Verbesserungen umgesetzt

Events, wie jene am After-Work-Markt, hätten zwar für Veränderungen gesorgt, „trotzdem soll es nicht so stark ausgeweitet werden, dass es dort nur noch Veranstaltungen gibt“ beschwichtigt die neue Koordinatorin. „Das Marktleben selbst soll keinesfalls in den Hintergrund gerückt werden. Es ist eher als Beiwerk zu sehen, um auch junge Zielgruppen anzusprechen. Immerhin sind sie die Konsumenten von morgen.“ Und damit auch die noch von Klagenfurts Märkten profitieren können, wird laufend an weiteren Verbesserungen gearbeitet. „Wir achten darauf, die Märkte mitzubewerben. Außerdem sind wir immer auf der Suche nach neuen Fieranten und Marktbeschickern, sodass auch das Sortiment ständig wechselt, sich verändert und erweitert wird.“ Außerdem wurde kürzlich das Logo an jenes der Stadt Klagenfurt angepasst.

Maßnahmenkatalog umfasst 30 Punkte

„Vergangenes Jahr ist zudem vom Gemeinderat das Marktleitbild beschlossen worden“, weiß sie. Dazu wurde eine Erhebung von dem Marktforschungsinstitut Thomas Egger mit Marktbeschickern und Konsumenten durchgeführt. Auf Grundlage dieser Resultate wurde dann ein Maßnahmenkatalog erstellt, der insgesamt 30 Punkte umfasst. „Die gilt es für uns jetzt umzusetzen“, betont Derhaschnig, „darunter fallen die unterschiedlichsten Dinge, wie die Toilettenanlage am Benediktinermarkt, aber auch Produkte für den Markt zu finden, die gewisse Nischenbereiche abdecken.“ Welche Märkte unter Derhaschnigs Verantwortung fallen, ist übrigens ganz genau in der Marktordnung festgelegt. Und tatsächlich sind es mehr, als gedacht: „Es sind eben nicht nur die klassischen Wochenmärkte, die alle kennen, sondern auch der Ursulamarkt, der Christkindlmarkt, der Ostermarkt, der Krämermarkt, sowie der Obi- und Metro-Flohmarkt und viele andere.“ Abschließend lädt die neue Marktkoordinatorin euch auch direkt zum Vorbeischauen ein.