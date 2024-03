Hund eingesperrt: Feuerwehr fand „total zerstörtes Schloss“ vor

Veröffentlicht am 27. März 2024, 16:14 / ©Feuerwehr Bad Aussee

Die Einsatzkräfte wurden in die Altausseerstraße gerufen. „Türöffnung“, so lautete der Einsatzbefehl. Den Wohnungsbesitzern war die Haustüre beim Gehen zugefallen. Das Problem? Der Schlüssel war innen angesteckt und in der Wohnung befand sich ihr Hund!

Schlüsseldienst scheiterte

Daraufhin riefen die Bewohner den Schlüsseldienst, welcher das Schloss nicht knacken konnte. „Er hinterließ nicht nur ein total zerstörtes Schloss, sondern auch eine komplett verdutzte Familie sowie eine weiterhin versperrte Haustüre“, berichtet die Feuerwehr, welche anschließend um Hilfe gebeten wurde.

Happy End

Nach etwa einer Stunde war die Tat vollbracht und das Schloss ließ sich öffnen. Die Bewohner gelangten so wieder in ihre Wohnung zu ihrem Vierbeiner.