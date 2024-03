Knallhart: Kärntner absolvierte härtesten Kurs der US-Armee

Die Ausbildung an der „US Army Ranger School“ gilt als eine der härtesten und anspruchsvollsten militärischen Ausbildungen der Welt. Zu den erfolgreichen Absolventen zählt nun auch der Kärntner Gregor Pisnig vom Pionierbataillon 1. „Mir wurde beim Bundesheer die Möglichkeit geboten, teilzunehmen und ich habe sofort zugesagt“, berichtet er im Gespräch mit 5 Minuten. Von Oktober 2023 bis März 2024 stellte er sich der 62-tägigen Ausbildung und durfte kürzlich in Fort Moore im US-Bundesstaat Georgia das begehrte „US Ranger“-Badge entgegennehmen. Nun ist er in der Lage rund um die Uhr Trupp- und Zugseinsätze in allen Klimazonen und in jedem Gelände zu leiten.

Extreme körperliche Belastungen

Konkret handelt sich um eine Führungsausbildung, die knallharte Kommandanten hervorbringen soll. „Sprich: Du bist komplett am Ende und musst immer noch in der Lage sein, deinen Zug zu führen“, fasst es Pisnig für uns zusammen. Bereits die Aufnahmeprüfung hat es in sich! Gefordert werden nicht nur 49 Liegestütze und 59 Sit-Ups in jeweils zwei Minuten, sondern auch ein Fünf-Meilen-Lauf in 40 Minuten, gefolgt von sechs Klimmzügen. Es folgt ein zirka zehn Kilometer langer Orientierungsmarsch in maximal vier Stunden – wobei die Hälfte davon bei Nacht zu absolvieren ist. Den Abschluss bildet ein Zwölf-Meilen-Fußmarsch mit 25 Kilogramm Gepäck – zu meistern in maximal drei Stunden.

Nahrungs- und Schlafentzug

Dann beginnt das eigentliche Training. Hierbei kamen die verschiedenste Szenarien auf die Teilnehmenden zu. „Uns wurden die theoretischen Grundlagen geliefert und wir mussten im Anschluss unseren Auftrag planen und vorbereiten, einen inszenierten Hinterhalt durchführen und Verwundete versorgen. Abends wurde die Basis von uns abgesichert. Im Schnitt gab es für jeden von uns zirka zwei Stunden Schlaf pro Tag“, erinnert sich Pisnig zurück. Auf der Tagesordnung standen aber nicht nur wenig Schlaf und extreme körperliche Belastungen, sondern auch Nahrungsentzug.

Kärntner ging an körperliche und mentale Grenzen

„Am schlimmsten ist aber die mentale Belastung!“, betont der Kärntner. „Wir waren komplett isoliert, hatten während der Ausbildung keinen Zugriff auf unser Handy, von Zuhause waren wir abgeschnitten. Jeden Tag kämpfte man mit sich selbst und musste trotzdem funktionieren und sein Team leiten.“ Dabei wurde der Zeitdruck mit jeder Aufgabe intensiver. Das Training führte oft bis zur Erschöpfung und die Teilnehmer stießen nicht selten an ihre Grenzen. Trotz allem ist Pisnig froh, die Ausbildung abgeschlossen zu haben: „Es war wirklich eine einmalige Erfahrung!“ Die angeeigneten Fähigkeiten und Fertigkeiten wird er nun in der Ausbildung weitervermitteln. „Ich stehe meinen Kollegen im Jägerbataillon jetzt mit Rat und Tat zur Seite und wir werden versuchen, das Gelernte auch in unsere Abläufe zu integrieren.“ Zurück in seinem Heimatort Seltschach wurde er übrigens auch von Arnoldstein Bürgermeister Reinhard Antolitsch (SPÖ) willkommen geheißen.

©Marktgemeinde Arnoldstein Am Foto: Arnoldsteins Bürgermeister Reinhard Antolitsch mit dem frisch gebackenen US-Ranger Gregor Pisnig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2024 um 16:35 Uhr aktualisiert