Villachs Magistratsdirektor verlässt Rathaus: Nachfolger gesucht

Villachs Magistratsdirektor Christoph Herzeg kehrt mit 1. August 2024 in die Privatwirtschaft zurück. „Ich übergebe ein erstklassiges Haus, das die Stadt Villach – in Zusammenarbeit mit der Politik – vorbildlich verwaltet und als kräftiger Motor der Kärntner Wirtschaft fungiert.“ Seinen neuen Tätigkeitsbereich werde sein künftiger Arbeitgeber zeitnah bekannt geben, so Herzeg. Nach Jahren als Prokurist der Treibacher Industrie AG und Geschäftsführer von Tribotecc, hatte der studierte Jurist und Betriebswirt 2019 seine Arbeit als Magistratsdirektor und damit als Chef von 1.000 Mitarbeitern angetreten. In diese Zeit fallen wichtige Änderungen der arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen im Rathaus. Zudem brachte Herzeg seine Expertise bei Stadtentwicklungsprojekten ein.

Nachfolger-Suche beginnt

Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) bedauert den Abgang: „Christoph Herzeg ist ein versierter Jurist mit Durchsetzungskraft und exzellentem Netzwerk. Sein Arbeitspensum und die Bereitschaft, auch schwierige Wege zu gehen, haben Villach vorangebracht.“ Er wünsche Herzeg alles Gute. Nun gelte es, einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin zu finden. Bis dahin übernimmt der stellvertretende Magistratsdirektor, Alfred Winkler, das Amt. Winkler verschiebt dafür seinen eigentlich für 30. Juni geplanten Pensionsantritt. „Ich bin seit 35 Jahren mit Leib und Seele Mitarbeiter des Magistrats. Wenn ich nun, gegen Ende meiner beruflichen Laufbahn, dem Rathaus-Team mit meiner Expertise noch einmal helfen kann, tue ich dies gerne“, so Winkler abschließend.

#Update – Herzeg wechselt in KELAG-Konzern

Mittlerweile steht fest: Christoph Herzeg übernimmt mit 1. August 2024 gemeinsam mit Adolf Melcher die Geschäftsführung der KELAG Energie & Wärme GmbH (KEW). Er folgt in dieser Funktion dem bisherigen Geschäftsführer Michael Wagner nach. Mehr dazu hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2024 um 17:43 Uhr aktualisiert