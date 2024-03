Über 100 km/h: Stürmischer Föhn sorgt für März-Rekord

Ein stürmischer Föhn sorgte heute für turbulentes Wetter in so manchen Tälern der Nordalpen. Spitzen über 70 km/h wurden gemessen. Das zeigt auch die Tabelle mit den stärksten Windböen der Österreichischen Unwetterzentrale. „Die 104 km/h in Umhausen sind ein neuer März-Rekord“, heißt es. Laut der GeoSphere Austria findet das stürmische Wetter noch am Nachmittag sein Ende: „Nach und nach bricht der Föhn von Westen her zusammen und die Niederschläge greifen bis zum Abend zunehmend auf die Alpennordseite über.“

Föhn heizt auf

Der stürmische Föhn brachte aber dafür warme Temperaturen. „Auch bei den Temperaturen ein neuer Rekord: In Kössen 23,7° und damit so warm wie noch nie seit Messbeginn“, heißt es von der Österreichischen Unwetterzentrale. Auch im Tiroler Kufstein wurden 23 Grad gemessen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2024 um 17:08 Uhr aktualisiert