Schwerer Unfall: Paketzusteller unter Lieferwagen eingeklemmt

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwochnachmittag in Unterpreitenegg ab. Dort wollte ein 35-jähriger Bote gegen 15 Uhr ein Paket zustellen. Als er jedoch die Schiebetüre seines Lieferwagens öffnen wollte, rollte dieser plötzlich rückwärts und erfasste ihn am rechten Bein.

Zusteller unter Fahrzeug eingeklemmt

„Der Lieferwagen kam kurz darauf auf der steil abfallenden Böschung zum Stillstand“, heißt es seitens der Polizei. Der Zusteller wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Als der 31-jährige Hausbewohner den Unfall bemerkte, konnte er den Schwerverletzten rasch aus seiner misslichen Lage befreien und die Rettungskette in Gang setzten. Der Mann wurde mit der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Die anschließenden Sicherungsarbeiten wurden von den Freiwilligen Feuerwehren Bad St. Leonhard, Schiefling und Preitenegg durchgeführt.

