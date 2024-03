Nach Diebstählen in Puntigam: Forderung nach Polizeistation wird laut

Dreiste Diebe versuchten in der Nacht auf den heutigen Mittwoch, den 27. März, teure Räder aus dem Fahrradfachhandel „Bauer Bikes“ in der Puntigamer Straße zu stehlen. Die Unbekannten „angelten“ vom Dach nach den Rädern. Eine Reinigungskraft bemerkte das und alarmierte die Polizei – wir berichteten.

Zwei Einbrüche hintereinander

Erste Schätzungen des Inhabers lassen einen Schaden von insgesamt 9.500 Euro, der aufgrund von Beschädigungen an den Fahrrädern und der Lichtkuppel entstand, vermuten. Die Räder hätten laut Inhaber einen Gesamtwert von knapp 80.000 Euro gehabt. Dominik Hausjell, Stadtparteigeschäftsführer der FPÖ-Graz und Obmann der Bezirks-FPÖ in Puntigam fordert eine eigene Polizeistation in Puntigam: „Die Liste der strafrechtlich relevanten Vorfälle, die sich in diesem Bezirk ereignen, wird täglich länger. Heute traf es ein erfolgreiches Fahrradgeschäft, am Vortag wurde nebenan in die Firma ‚Quester‘ eingebrochen. Auch dort war der Schaden groß: Handys, ein Tablet, Gutscheine und Bargeld wurden gestohlen. Die wachsende Einwohnerzahl und die steigende Anzahl an strafrechtlich relevanten Vorfällen machen eine Polizeiinspektion in diesem Bezirk unabdingbar“.

Petition für Polizeistation

Die Freiheitlichen aus dem 17. Grazer Gemeindebezirk haben bereits eine Petition zu diesem Anliegen ins Leben gerufen. Noch bis zum Herbst werden Unterschriften dafür gesammelt. „Viele Bürger unterstützen unsere Petition, weil sie merken, dass hier dringend etwas getan werden muss. Es braucht nicht nur eine neue Polizeistation für den Bezirk Puntigam, auch die Planstellen bestehender Polizeistationen gehören umgehend nachbesetzt, um die Sicherheit der Grazer gewährleisten zu können“, so Hausjell abschließend.