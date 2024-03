37. Grazer USI-Fest: Wann es heuer stattfinden wird

In üblicher Manier findet die beliebte Veranstaltung am Ende des Sommersemsters statt. Während einige noch Tag und Nacht in den Universitäts-Bibliotheken büffeln, so haben andere ihre Prüfungen bereits absolviert. Für die Graz´´er Studierenden war Lernstress jedoch nie ein Hindernis – das USI-Fest deshalb stets gut besucht.

26. Juni im Kalender anstreichen

Corona-bedingt musste das Fest seit 2019 ausfallen. Nach dreijähriger Pause wurde letztes Jahr ein großes Comeback gefeiert. Auch heuer wird das bekannte Event stattfinden. Wann, geben die Veranstalter nun bekannt. Am Freitag, den 21. Juni ist es so weit.