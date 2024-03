Einbruchs-Schock: „Es war grauenhaft, das Haus so verwüstet zu sehen“

Ein Polizei-Großaufgebot sorgte am Mittwochvormittag in Villach für Aufsehen. Grund für den Einsatz war ein Einbruch in ein Wohnhaus im Stadtgebiet, 5 Minuten berichtete bereits. Der 60-jährige Hausbesitzer bekam daraufhin einen Einbruchsalarm aufs Mobiltelefon. Er begab sich anschließend nach Hause und fand das Haus aufgebrochen und durchwühlt vor. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine großangelegte Alarmfahndung in der Umgebung ein, diese wurde mittlerweile jedoch ergebnislos abgebrochen.

„Es war grauenhaft, das Haus so verwüstet zu sehen. Ich wünsche wirklich keinem Menschen sowas“

Weitere Ermittlungen werden nun geführt. Der Schock sitzt bei den Hausbewohnern verständlicherweise noch immer tief in den Knochen. „Es war grauenhaft, das Haus so verwüstet zu sehen. Ich wünsche wirklich keinem Menschen sowas“, erzählt eine Bewohnerin des Hauses gegenüber 5 Minuten. Der entstandene Schaden kann noch nicht genau beziffert werden, er dürfte allerdings hoch sein, denn die unbekannten Täter hinterließen eine Spur der Verwüstung. „Sie haben alle Wertgegenstände mitgenommen.“

„Ich finde es schlimm, das man sich Zuhause nicht mehr sicher fühlt“

Die Villacherin möchte andere nun warnen. „Die Täter haben bestimmt gewartet, bis wir in die Arbeit fahren. Ich finde es schlimm, das man sich Zuhause nicht mehr sicher fühlt“, erzählt die Frau weiter und appelliert: „Ich möchte nur, dass die Menschen gewarnt werden und auf sich Acht geben.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2024 um 20:04 Uhr aktualisiert