Zechgemeinschaft lädt zum traditionellen Osterfeuer nach Vassach

„Es ist für uns wichtig, Traditionen am Leben zu erhalten und auch Teil dieser Traditionen zu sein“, so Philip Gailberger, Zechmeister der ledigen Zechgemeinschaft Vassach. Am Karsamstag laden sie wieder zum traditionellen Osterfeuer aufs Vassacher Feld. Ganz nach dem Motto: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“ wird auch jeder Witterung rund um das wärmende Feuer zusammengestanden. Die „Zech“ sorgt wetterunabhängig für das leibliche Wohl der Besucher. Die Veranstaltung am beginnt um 18 Uhr, das Feuer wird gegen 19.30 Uhr entfacht. Die Zechgemeinschaft freut sich auf euer Kommen!

©Zechgemeinschaft Vassach