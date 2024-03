Ab Karfreitag: Oster-Ausflüge sorgen für viel Verkehr

Gründonnerstag und Karfreitag sind erfahrungsgemäß die bevorzugten Tage für den Aufbruch und der Ostermontag der Hauptrückreisetag für den Osterausflug.

Fahrt in den Osterurlaub

Mit dem höchsten Verkehrsaufkommen rechnet der ÖAMTC erfahrungsgemäß am Gründonnerstag und Karfreitag. Da der Karfreitag in Deutschland ein Feiertag ist, werden viele aus Deutschland bereits in den Nachmittags- und Abendstunden des Gründonnerstags und auch noch am Karfreitag in der Früh die Fahrt in den Osterurlaub antreten. Am Ostermontag soll es bei Rückreiseverkehr zu den längsten Verzögerungen kommen. Das erhöhte Verkehrsaufkommen wird auch an Österreich nicht spurlos vorbeigehen.

Früher Ostertermin dämpft Transitverkehr

Der Transitverkehr wird aus zwei Gründen eher schwach ausfallen. Zum einen wirkt sich der relativ frühe Ostertermin in Österreich dämpfend auf die Reiselust aus. Für ein paar Tage am Meer ist es den meisten noch zu kalt. Zum anderen werden der Großteil der Verwandtenbesuche in den Balkanländern erst Ende April/Anfang Mai stattfinden. Die orthodoxen Kirchen feiern Ostern am ersten Maiwochenende (Ostersonntag, 5. Mai). Der Transitverkehr Richtung Osten wird sich also in Grenzen halten.

Zeitverlust bei Baustellen

Auf den sonst belasteten Routen A9-Suben nach A4-Nickelsdorf oder A9-Spielfeld werden Verzögerungen die Ausnahme sein. Allerdings ist mit Urlaubs- und Ausflugsverkehr aus Deutschland in Richtung Südtirol zu rechnen. Über die Fernpass-Route (B179), Inntal Autobahn (A12) und Brenner Autobahn (A13) werden Ziele zum Skifahren und Wandern angesteuert. Die Dauerstaus vor den Tunnelbaustellen auf der Tauern Autobahn (A10) werden Autofahrern auch über Ostern nicht erspart bleiben. Mit Zeitverlusten von einer Stunde muss gerechnet werden.

Viel Ausflugsverkehr

Im Osten des Landes wird die Marillenblüte viele in die Wachau locken. Mit dichtem Verkehr ist aus dem Großraum Wien auf der Donauufer Autobahn (A22) und Stockerauer Schnellstraße (S5), sowie auf beiden Donauufern (B3, B33) zu rechnen. Im Großraum Salzburg ist mit Tagesausflüglern aus Deutschland zu rechnen. Den freien Karfreitag nützen viele für einen Shopping-Trip über die Grenze. Sowohl am A1-Grenzübergang Walserberg, als auch an der Grenze bei Freilassing (B155) kann es zu kurzen Wartezeiten kommen.

Skisaison noch nicht vorbei

Nach den Schneefällen in höheren Lagen am letzten Wochenende und den guten Wetteraussichten ist auch die Skisaison noch nicht ganz vorbei. Zu kurzen Staus kann es in Vorarlberg auf der Rheintal Autobahn (A14) vor der Ausfahrt Montafon, in Tirol auf der Zillertal Straße (B169) vor dem Brettfalltunnel, und in Salzburg und der Steiermark auf der Ennstal Straße (B320) kommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2024 um 21:42 Uhr aktualisiert