Balkonbrand in Villach: „Nachbar verhinderte Schlimmeres“

Aufmerksame Passanten hatten den Brand auf einem Balkon im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses entdeckt und über den Notruf 122 gemeldet. Sofort rückten die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Perau zum Einsatz aus. „Vor Ort versuchte bereits ein Nachbar die Flammen mit mehreren Handfeuerlöschern zu bekämpfen und so ein Ausbreiten des Feuers verhindern“, berichtet Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach.

Mutiger Nachbar verhinderte größeren Brand

Durch den Atemschutztrupp der Feuerwehr Perau wurde mit einer Hochdrucklöschleitung die Nachlöscharbeiten durchgeführt. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde der Bereich im Anschluss auf Glutnester kontrolliert. „Die durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogene Fassade wurde geöffnet, um eine dahinter in Brand geratene Wärmedämmung ausschließen zu können“, so weiter. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Ein Aschesauger am Balkon dürfte vermutlich der Auslöser des Brandes gewesen sein. „Durch den mutigen Nachbar und sein schnelles Eingreifen konnte ein größerer Brand verhindert werden“, betont man seitens der Feuerwehr abschließend.

©HFW Villach Ein Aschesauger dürfte vermutlich der Auslöser des Brandes gewesen sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.03.2024 um 17:58 Uhr aktualisiert