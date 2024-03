Betrügerische Verkaufsmasche in Wien aufgedeckt – Zwei Männer in Haft

Veröffentlicht am 29. März 2024, 18:06 / ©5min.at

Ein 23-jähriger Österreicher und ein 61-jähriger Italiener sollen seit November des vergangenen Jahres ältere Menschen angesprochen haben, um sie in eine ausgeklügelte Betrugsmasche zu verwickeln. Unter dem Vorwand, alte Bekannte zu sein, schlichen sie sich in das Vertrauen ihrer Opfer ein. Gleichzeitig tarnten sie sich als Vertreter eines renommierten ausländischen Textilunternehmens, um Kleidungsstücke als exklusive Ware anzupreisen.

Betrüger lockten Opfer in die eigenen vier Wände

Die Täuschung fand meist in den eigenen vier Wänden der Opfer statt, wo die Betrüger ihre angeblich hochwertigen Produkte präsentierten. Mit einer traurigen Geschichte über angebliche finanzielle Notlagen, aufgrund schwerer Krankheiten in der Familie, brachten sie ihre Opfer dazu, wertvolle Gegenstände wie Schmuck oder Bargeld für die Kleidungsstücke zu übergeben, wie die Polizei bekannt gibt. In einigen Fällen nutzten die Gauner sogar die Gelegenheit, um zusätzlich Wertgegenstände aus den Wohnungen zu stehlen.

Gibt es weitere Opfer?

Doch im März dieses Jahres wurde ihr Treiben endlich aufgedeckt. Die Polizei schnappte die beiden Betrüger und brachte sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien hinter Gitter. Trotz der Festnahme ist die Polizei besorgt, dass es noch weitere Opfer dieses Betrugs geben könnte. Falls dir diese Verkaufsmasche bekannt vorkommt, zögere nicht, dich an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01 31 310 43800 zu wenden.