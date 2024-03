Klagenfurterin feiert am Samstag 100. Geburtstag

Geboren wurde Josefa Wiedenbauer im Jahre 1924 in Hörtendorf. Während des Krieges arbeitete sie in einer Schuhfabrik in Klagenfurt, anschließend im UKH und ab den 60er-Jahren kümmerte sie sich um den Haushalt. Ihre Hobbys umfassten Blumen und die Gartenarbeit. Seit gut zwei Jahren lebt die Mutter zweier Kinder allerdings im Haus Martha in Klagenfurt, wo sich liebevoll um sie gekümmert wird.

Bürgermeister gratulierte zum Geburtstag

„Der Geburtstag von Frau Wiedenbauer war ein besonderes kleines Fest. Es war ausgesprochen berührend, mit ihr zusammen einige Lieder zu singen. Ich wünsche ihr alles Gute und viel Gesundheit“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Die Seniorin ist – trotz Rollstuhl – noch immer aktiv im Hause Martha. Mit ihrer geselligen Art und einem Lächeln auf den Lippen verbringt sie viel Zeit im Wohnbereich und mit den anderen Bewohnern.