Mit dem Osterfest vor der Tür ist es an der Zeit, die letzten Vorbereitungen für das Festessen zu treffen. Doch was, wenn Ihnen noch einige wichtige Zutaten fehlen? Keine Sorge, es gibt noch Zeit für Last-Minute-Einkäufe am Karsamstag. Hier ist eine Übersicht über die Öffnungszeiten einiger wichtiger Geschäfte in Kärnten.

Frühe Schließzeiten in Einkaufszentren und Supermärkten: Atrio (Villach) und City Arkaden (Klagenfurt): Beide schließen um 14:00 Uhr.

Penny-Märkte: Auch hier enden die Öffnungszeiten um 14:00 Uhr.

Angepasste Öffnungszeiten in Supermärkten: Billa/Billa Plus: Schließen bereits um 13 Uhr.

Billa-Filiale am Hauptbahnhof (Klagenfurt) : Bleibt bis 14 Uhr geöffnet.

: Bleibt bis 14 Uhr geöffnet. Spar/Eurospar/Interspar: Diese Märkte haben ebenfalls bis 14 Uhr geöffnet.

Einheitliche Schließzeiten für Diskonter: Lidl-Filialen: Alle Lidl-Filialen in Kärnten schließen um 14 Uhr.

Hofer-Filialen: Auch hier ist um 14 Uhr Feierabend.

Verlängerte Öffnungszeiten in Tourismusgebieten: Für diejenigen, die sich in den (Winter-)Tourismusgebieten befinden und auch an den Feiertagen einkaufen möchten, gibt es einige ausgewählte Billa-Märkte mit verlängerten Öffnungszeiten. Diese Märkte in Mallnitz, Bad Kleinkirchheim, Patergassen, Afritz und Treffen sind am Ostersonntag und Ostermontag von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Noch Zeit für Last-Minute-Besorgungen am Karsamstag

Ob du also noch eine Packung Milch oder ein paar frische Servietten benötigst, es gibt noch ausreichend Zeit für Last-Minute-Besorgungen am Karsamstag, bevor die Geschäfte für die Feiertage schließen.