Drohnenpräsentation begeistert Besucher am Red Bull Ring

Neben einer Vielzahl von Ausstellern hatten auch die Feuerwehr Kindberg-Stadt und die BTF Voest Alpine die Möglichkeit, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und den Gästen die neue Einsatzdrohne des Bereichsfeuerwehrverbandes Mürzzuschlag vorzustellen.

Mehrwert von Drohnen

Die Drohnengruppe nutzte die Gelegenheit, um den interessierten Besuchern den Mehrwert von Drohnen bei Feuerwehreinsätzen zu präsentieren. Von der Überwachung großer Einsatzgebiete bis hin zur Lokalisierung von Brandherden aus der Luft – die Einsatzmöglichkeiten der Drohnen sind vielfältig und wurden eindrucksvoll demonstriert.

Modern und hoch professionell

Ein großer Dank gebührt dem Bereichsdrohnenbeauftragten David Stürzl und seinem Team vom BFV Knittelfeld für die reibungslose Zusammenarbeit am Präsentationsstand. Durch ihre fachkundige Unterstützung konnten die Besucher einen Einblick in die moderne und hoch professionelle Arbeit der steirischen Feuerwehren erhalten.

Begeisterung bei den Besuchern

Die Präsentation stieß auf große Begeisterung bei den Besuchern, was sich in zahlreichen positiven Rückmeldungen widerspiegelte. Sogar der Bereichsfeuerwehrkommandant des BFV Knittelfeld besuchte am Samstag den Präsentationsstand und zeigte sich von den neuen technischen Möglichkeiten beeindruckt.

