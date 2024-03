Auffahrunfall vor Klagenfurter Kreisverkehr forderte eine Verletzte

Veröffentlicht am 29. März 2024, 19:39 / ©5 Minuten

Ein 39-jähriger Autofahrer aus Klagenfurt musste am Freitag verkehrsbedingt vor dem Kreisverkehr in der Görtschitztalstraße anhalten. Ein 83-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Klagenfurt-Land bemerkte dies zu spät und fuhr dem Wagen trotz Vollbremsung hinten auf. „Durch den Anprall wurde die 31-jährige Beifahrerin des 39-Jährigen leicht verletzt“, heißt es seitens der Polizei. Sie wurde nach der medizinischen Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.