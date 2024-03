Schockmoment am Steuer: Auto fing während der Fahrt plötzlich Feuer

Veröffentlicht am 29. März 2024, 19:41 / ©Reinhard Thrainer/Pixabay

Am Karfreitag ereignete sich auf der L203 nahe Hohenems ein dramatischer Vorfall, als ein Autolenker auf seinem Weg von Götzis in Richtung Hornbach-Kreisverkehr plötzlich mit einem Brand konfrontiert wurde. Der 56-jährige Fahrer reagierte jedoch schnell und verhinderte so Schlimmeres.

Fahrer steuert brennendes Fahrzeug auf Hornbach-Parkplatz

Das Fahrzeug, aus bislang unbekannten Gründen im Bereich des Motorraums in Brand geraten, zwang den Fahrer zu einer schnellen Entscheidung. Ohne zu zögern steuerte er sein Fahrzeug auf den nahegelegenen Parkplatz eines Hornbachs.

Schutzengel am Werk: Lenker bleibt unversehrt

Glücklicherweise konnte der Fahrer das Fahrzeug unverletzt verlassen, bevor die Flammen sich weiter ausbreiten konnten. Die alarmierte Feuerwehr Hohenems traf schnell am Ort des Geschehens ein und konnte den Brandherd rasch unter Kontrolle bringen. Das Fahrzeug brannte jedoch vollständig aus.

25 Florianis vor Ort

Weder der Fahrer noch andere Personen wurden bei dem Vorfall verletzt. Insgesamt waren 25 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Hohenems mit drei Fahrzeugen sowie sechs Beamte der Bundespolizei mit drei Fahrzeugen an dem Einsatz beteiligt. Die genaue Ursache des Brandes bleibt vorerst unklar und wird von den Behörden untersucht.