Unfall: Steirerin (77) verlor Kontrolle über ihr Fahrzeug

Veröffentlicht am 29. März 2024, 20:34 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberge

Eine 77-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Weiz war am Freitagnachmittag auf der L 361 von Lingstätten kommend in Richtung Puch bei Weiz unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Frau im Ortsteil Klettendorf-Ost in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses kam auf der Beifahrerseite zum Liegen.

Leicht verletzt

„Ein Anrainer verständigte die Einsatzkräfte“, heißt es seitens der Polizei. Die Lenkerin wurde mit leichten Verletzungen ins LKH Weiz gebracht. Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Fahrzeugbergung wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Puch bei Weiz durchgeführt, die mit insgesamt 20 Personen im Einsatz stand.