Kollision auf der Turracherhöhe: Skifahrerin (69) wurde schwer verletzt

Eine 69-jährige Deutsche war am Freitagvormittag mit ihrer Familie im Skigebiet Turracherhöhe unterwegs. Dort benützte sie einen Verbindungslift zwischen der Wildkopfbahn und der Talstation. „Als die Skifahrerin den Lift bei der Ausstiegsstelle vorschriftsmäßig in Richtung Links verließ, fuhr ihr jedoch ein bislang unbekannter Skifahrer von hinten gegen das rechte Bein“, heißt es seitens der Polizei. Die Frau verspürte sofort Schmerzen im rechten Knie. Eine nachfolgende Untersuchung ergab eine schwere Verletzung. Eine Anzeige gegen den derzeit Unbekannten wird an die Staatsanwaltschaft Leoben erstattet.