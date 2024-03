„Waldhäuschen“ dient nun als Spielgelegenheit für Kinder

„In unseren Kindergärten wächst die Zukunft unseres Landes heran, so wie in den Wäldern der nachhaltige Zukunftswerkstoff Holz heranwächst. Deshalb passt es auch perfekt, dass das Waldhäuschen im Kindergarten Andersengasse einen guten und passenden Zukunftsstandort gefunden hat“, erklärte Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner.

Nachhaltige Nutzung

2023 war das Waldhäuschen erstmals im Einsatz beim Waldfest am Grazer Hauptplatz, es diente als Bühne für eine Modenschau. Als Raum und Objekt präsentierte es den Gästen, was mit dem Baumaterial Holz möglich ist. Seine nachhaltige und bleibende Nutzung findet das Waldhäuschen nun in der Stadt Graz. Die Kinder des Kindergartens Andersengasse in Graz sind begeistert. Jetzt haben sie ein eigenes kleines Holzhaus und ein Stück zweiten Wald bei sich am Spielplatz.