Trübe Sicht: Saharastaub-Wolke zieht über Österreich

Veröffentlicht am 30. März 2024, 13:40 / ©Screenshot/foto-webcam.eu

Bei bestimmten Wetterlagen wird Saharastaub im Norden Afrikas von starken Winden aufgewirbelt und in höhere Luftschichten verfrachtet. Von dort aus kann er mit der entsprechenden Luftströmung über weite Strecken verfrachtet werden – so auch dieses Wochenende.

Saharastaub über Österreich

Wie vorausgesagt zieht dieses Wochenende eine Saharastaub-Wolke über Österreich und hüllt den Himmel in einen gelblichen Schleier. „Mit der föhnigen Südwestströmung ist es nicht nur ausgesprochen mild – auch eine Wolke Saharastaub überquert Österreich heute am Karsamstag und bringt teilweise einen deutlichen Sichtrückgang“, so die Wetterexperten der GeoSphere. Heute gibt es übrigens die höchste Staubkonzentration. „Ab morgen ist die Chance auf einen blauen Himmel wieder größer“, wissen die Meteorologen.