Männer von Quad geschleudert: Unfall fordert einen Schwerverletzen

Veröffentlicht am 30. März 2024, 14:23 / ©Peter Umlauft

Am Fahrzeug waren Raupenketten montiert. Im Zuge der Pistenüberquerung kam das Fahrzeug ins Rutschen und überschlug sich in weiterer Folge mehrmals. Dadurch wurden der Lenker, sowie ein 23-jähriger österreichischer Beifahrer aus dem Fahrzeug geschleudert. Das Quad kam nach rund 150 Metern schließlich schwer beschädigt auf der Piste zum Stillstand.

62-Jähriger schwer verletzt

Die Insassen schlitterten die Piste entlang weiter und kamen im Bereich der Talstation Fleiding zu liegen. Nach erfolgter Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der 62-Jährige mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck geflogen. Der 23-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol verbracht. Die Freiwillige Feuerwehr Westendorf stand mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.03.2024 um 14:29 Uhr aktualisiert