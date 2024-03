„Aus Übermut“: Alkolenker (22) kam mit Auto von Fahrbahn ab

Am 30. März 2024 gegen 6.50 Uhr fuhr ein 22-jähriger Österreicher mit einem Pkw auf der L37 in Richtung Kufstein. In einer Rechtskurve verlor der 22-Jährige, eigenen Angaben zufolge aus Übermut, die Kontrolle über das Fahrzeug, weshalb er in der darauffolgenden Linkskurve von der Fahrbahn abkam und sich zwischen den dortigen Bäumen bei einem Abhang verkeilte.

Ersthelfer sicherten Fahrzeug

Im Fahrzeug befand sich außerdem noch ein 23-jähriger Deutscher als Beifahrer. Der Österreicher konnte sich, im Gegensatz zum Beifahrer, selbst aus dem Pkw befreien. Ersthelfer sicherten das Fahrzeug mittels Zurrgurt, um ein Abrutschen zu verhindern. Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Kufstein das Fahrzeug gegen weiteres Abrutschen sicherte, konnte der Beifahrer aus dem Unfallfahrzeug geborgen werden.

Alkomattest positiv

Bei Fahrzeuginsassen wurden ersten Erkenntnissen zufolge nur leicht verletzt. Sie wurden von der Rettung in das Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert. Ein durchgeführter Alkomattest beim 22-jährigen Fahrzeuglenker verlief positiv und ergab eine starke Alkoholisierung. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die L37 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten für ca. 40 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Kufstein stand mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz.