Gefährlicher Sprung von Friedensbrücke: Mann aus Drau gerettet

Dramatische Szenen am Karfreitag bei der Friedensbrücke in Villach! Ein Passant sprang von der Friedensbrücke in die Drau. „Er konnte nach wenigen Minuten von zwei jungen Polizisten aus der kalten Drau ans Ufer gebracht und von einem Kameraden der ÖWR Villach in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr geborgen und bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes mit Notarzt erstversorgt werden“, schildert die Wasserrettung Villach den Einsatz.

Echte Lebensretter!

Der Vorfall nahm zum Glück ein gutes Ende. „Die Zivilcourage der Polizisten und die perfekte Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte rettete dem jungen Mann vermutlich das Leben“, wissen die Ersthelfer. Genaue Hintergründe zum Vorfall sind noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.03.2024 um 15:53 Uhr aktualisiert