1.500 SchÃ¼ler auf Wintersportwoche mit Thomas Morgenstern

Neben dem Skifahren standen zahlreiche Aktivitäten auf dem Programm, darunter der ÖBB Talentewettbewerb, Karaoke-Abende, ein Abschlussrennen und -party sowie Schwimmen und Klettern.

Thomas Morgenstern trainiert Schüler auf der 10-Meter-Schanze

Ein besonderes Highlight war der Besuch von Skisprung-Olympiasieger Thomas Morgenstern, der den Schülern als Rookie-Trainer auf der 10-Meter-Schanze zur Seite stand. Die „Vienna Airport Skiflugschanze“ stellte dabei auch für den erfahrenen Springer eine Herausforderung dar. Pro geflogenem Meter spendete Riedergarten Immobilien großzügig einen Euro an die Caritas für Kärntner Schüler.

©Splashline Thomas Morgenstern sorgte für strahlende Kinderaugen.

Europas größte Schulskikursveranstaltung

Neben den Ski- und Snowboard-Anfängern, die ihre ersten Erfahrungen auf der Piste sammelten, stand auch das Thema nachhaltige Mobilität im Fokus. „Seit nunmehr 10 Jahren sind wir stolzer Partner und Hauptsponsor von Europas größter Schulskikursveranstaltung, die jedes Jahr rund 1.500 Teilnehmer verzeichnet. Zudem ist es uns ein Anliegen Jugendlichen aufzuzeigen, dass sich eine nachhaltige Anreise per Bahn und Bus auch für Wintersportwochen bestens eignet“, so Sabine Stock, Vorständin der ÖBB-Personenverkehr AG. „Auch Inklusion ist für uns ein wichtiges Thema, wir hatten zwei Kinder mit körperlicher Beeinträchtigung dabei. Die beiden hatten eine tolle Zeit in ihrer Klassengemeinschaft“, so Julia Verhounig abschließend.