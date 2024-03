Klagenfurt ist „perfekter“ Gastgeber der Frauen-Eishockey-WM 2024

Vom 21. bis 27. April 2024 wird Klagenfurt zum Schauplatz der IIHF Ice Hockey Women’s World Championship Division IA. Österreich wird gegen Ungarn, Frankreich, Norwegen, die Niederlande und Südkorea antreten, um den ersehnten Aufstieg in die Top Division zu erreichen. Es ist die dritte Damen-WM auf österreichischem Boden, nach den Jahren 2009 und 2017.

Klagenfurt als perfekter Gastgeber

„Kärnten ist eine Eishockey-Hochburg Österreichs, und Klagenfurt bietet ideale Bedingungen für die Ausrichtung der Damen-WM 2024. Unser Ziel ist es, ein perfekter Gastgeber zu sein und eine höchstmögliche Aufmerksamkeit für das Dameneishockey zu schaffen“, betont Klaus Hartmann, Präsident des Österreichischen Eishockeyverbandes (ÖEHV).

Österreich als aufgrund Neuvergabe als Gastgeber

Die Entscheidung, die WM in Österreich auszutragen, wurde durch den sportlichen Erfolg Chinas bei der letzten Ausgabe beeinflusst. Ursprünglich sollte die WM erneut in Shenzhen, China, stattfinden. Doch aufgrund von Chinas Aufstieg in die Top Division im August 2023 war eine Neuvergabe erforderlich. Der ÖEHV ergriff sofort die Gelegenheit und erhielt den Zuschlag beim IIHF Kongress in Portugal am 6. Oktober.

„Heimpublikum kann uns den entscheidenden Schub geben“

Einige Spielerinnen, darunter Antonia Matzka, Theresa Schafzahl, Anna Meixner, Annika Fazokas, Tamara Grascher und Charlotte Wittich, haben bereits Erfahrungen aus der Heim-WM 2017 und kennen das besondere Gefühl, vor heimischem Publikum zu spielen. „Ich denke, der größte Vorteil dieses Jahr wird die Unterstützung der Fans sein. Das Heimpublikum kann uns den entscheidenden Schub geben, besonders in den entscheidenden Momenten“, betont Anna Meixner, eine der Spielerinnen.

Damen-Eishockey-WM 2024 als Katalysator für Innovation

Yasmin Stepina, Vizepräsidentin des ÖEHV für Dameneishockey, betont die Bedeutung dieser WM für die weitere Professionalisierung des österreichischen Dameneishockeys. „Wir arbeiten an verschiedenen Projekten, die sowohl die Nationalmannschaften als auch die heimischen Ligen umfassen, um neue Impulse zu setzen.“