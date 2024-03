Kollision: Motorrad prallt gegen abbiegendes Auto

Ein 36-jähriger Motorradfahrer fuhr in westlicher Richtung, als er auf einen vor ihm fahrenden Wagen stieß, der seine Geschwindigkeit reduzierte und versuchte, diesen zu überholen. „Der Motorradfahrer sei der Meinung gewesen, dass der Pkw nach rechts in die Winterthurer-Straße abbiegen wolle, weshalb er diesen, entgegen der dortigen Sperrlinie, mit ca. 30-bis 40 km/h links überholt habe“, heißt es seitens der Polizei. Zeitgleich bog eine 72-jährige Autofahrerin von der Winterthurer-Straße in die B171 ab.

Motorrad und Auto beschädigt

Die Autofahrerin, der von einem anderen Verkehrsteilnehmer Vorrang gewährt wurde, fuhr in die Fahrbahnmitte ein. Dadurch kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Motorradfahrer und dem Auto. Der 36-jährige Motorradfahrer wurde mit unbestimmten Verletzungen in das Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht. Sowohl am Motorrad als auch am Auto entstanden erhebliche Sachschäden.