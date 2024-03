Österliche Spaziergänge: Emmausgänge am Ostermontag in ganz Kärnten

Der Emmausgang, eine traditionelle Praxis, hat seine Wurzeln in der biblischen Erzählung der verzweifelten Jünger nach dem Tod Jesu. Gemäß dem Lukas-Evangelium (24,13-35) begaben sich zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus, wobei sie über die Ereignisse in Jerusalem diskutierten und Zweifel an der Auferstehung ihres Herrn hegten. Unerkannt schloss sich der auferstandene Jesus ihnen an, um ihre Augen für den Glauben an die Überwindung des Todes und das ewige Leben zu öffnen. Trotz seiner Anwesenheit erkannten sie ihn zunächst nicht, bis er das Brot mit ihnen teilte. Erst dann wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, was sie zutiefst beschämte.