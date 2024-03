Chaos nach GAK-Sieg: Polizisten mit Flaschen und Böller beworfen

GAK vs. Ried

Bereits vor Spielbeginn wurden die beiden Fangruppen von der Polizei getrennt und ins Stadion begleitet. Während des Spiels kam es zu vereinzelten Vorfällen von Vermummung und Pyrotechnik. Nachdem der GAK den 1:0-Sieg in Ried feierte, endete die Feier in Ausschreitungen. Die GAK-Fans entzündeten reichlich Pyrotechnik, doch besonders nach dem Spiel wurde die Stimmung ungemütlich, wie auch in einem Video auf X zeigt.

"Karwalle" in Ried. Nach unserem gestrigen Spielbesuch beim #SVRied gab es am Gästeblock noch eine kleine Verabschiedungszeremonie. Der Bericht folgt im Podcast. #SVRied #GAK pic.twitter.com/yqzQ54Vr2C — DWIDSwoch (@DWIDS_Podcast) March 30, 2024

Chaotische Szenen nach Fußballmatch

Kurz vor Ende des Spiels stürzte ein GAK-Fan vom Geländer und verletzte sich dabei. Nach Spielende eskalierte die Situation außerhalb des Stadions, als sich die beiden Fangruppen gegenseitig provozierten. Die Polizei musste eingreifen, als Flaschen, Steine und sogar Böller auf die Beamten geworfen wurden. Zwei Polizisten wurden verletzt, es musste Pfefferspray eingesetzt werden, um die Situation zu kontrollieren. Eine Person wurde vorübergehend festgenommen und später angezeigt. Die Ermittlungen zu weiteren Anzeigen laufen noch.