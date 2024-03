Täter erbeuten Schmuck und Bargeld im Wert von Zehntausenden Euro

Veröffentlicht am 30. März 2024, 21:04 / ©Paolese/ #140050302 /stock.adobe.com

Die Polizei meldet einen Einbruch in ein Wohnhaus im Bezirk Völkermarkt. Am Samstagvormittag des 30. März drangen bisher unbekannte Täter in das Haus ein und entwendeten Schmuck sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro. Die genaue Uhrzeit und weitere Details des Vorfalls wurden nicht bekannt gegeben.