Österreich: Wechselhaftes Wetter am Ostersonntag

Veröffentlicht am 30. März 2024, 22:01

Dort setzt vermehrt Regen ein, während sich die Schneefallgrenze auf etwa 1.800 Meter Seehöhe befindet. Aber auch in anderen Regionen Österreichs trüben hohe und mittelhohe Wolkenfelder den sonnigen Eindruck immer öfter. Ein kräftiger Südföhn macht sich wieder bemerkbar und kann teilweise stark bis stürmisch bis in die Täler durchgreifen. Auch am Alpenostrand ist mit lebhaftem bis kräftigem Südostwind zu rechnen, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen 5 und 13 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen je nach Regen und Föhn zwischen 12 und 24 Grad liegen können.