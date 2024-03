Steiermark am Ostersonntag: Sonnig aber windig

Am Ostersonntag dominiert in der Steiermark ein kräftiger bis stürmischer Süd- bis Südwestwind. In den Niederungen sind Windspitzen bis zu 50 km/h zu erwarten, in exponierten Lagen sogar bis zu 60 km/h. Trotz einiger Wolken bleibt es sonnig, doch am späten Nachmittag können vereinzelt Regenschauer aufziehen. Die Temperaturen liegen zwischen angenehmen 17 und 23 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.